التضامن: 1332 سيدة حصلن على خدمات مراكز الاستضافة

أكدت الدكتورة غادة والي، وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم استضافة النساء في 9 مراكز لحماية النساء المعرضات للعنف، على مستوى 8 محافظات: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، بني سويف، المنيا، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية).



وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه جارٍ تطوير مراكز استضافة وتوجيه المرأة، لحماية أكثر من 3 آلاف سيدة ممن يتعرضن للعنف، وذلك خلال 2014 – 2018 بشمولهم خدمات متنوعة كالمساعدة القانونية والدعم النفسي والاستشارات الأسرية والإقامة المؤقتة.



وأشارت إلى أنه يتم مساعدة السيدات القادرات على العمل في الحصول على فرص التشغيل أو قروض متناهية الصغر، حيث بلغ عدد السيدات الحاصلات على الخدمات 1.332 سيدة و113 طفلًا، كما تقوم فرق التدخل السريع بنقل المشردات والسيدات بلا مأوى لدور الرعاية.



