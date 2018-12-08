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السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:19 م

اونلاين.. البث المباشر مباراة ليفربول وبورنموث جودة HD

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : يوسف سيف               

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية

 

 


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