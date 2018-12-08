جارية الان مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث - يوتيوب الشوط الأول

بورنموث أنهى أربع هزائم متتالية في المباراة التي فاز فيها 2-1 على هدرسفيلد في منتصف الأسبوع الماضي حيث سجل كالوم ويلسون في المركز الثامن من الموسم.



لا يزال فريق ريدز يتذوق هزيمة الدوري هذا الموسم وسيكون واثقاً من الفوز الذي يمكن أن يؤدي به إلى قمة الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه فريق بيب جوارديولا مهمة صعبة في تشيلسي.



