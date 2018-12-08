السبت 08/ديسمبر/2018 - 12:18 م
جارية الان مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث - يوتيوب الشوط الأول
جارية الان مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث - يوتيوب الشوط الأول
الدستور الرياضي
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بورنموث أنهى أربع هزائم متتالية في المباراة التي فاز فيها 2-1 على هدرسفيلد في منتصف الأسبوع الماضي حيث سجل كالوم ويلسون في المركز الثامن من الموسم.
لا يزال فريق ريدز يتذوق هزيمة الدوري هذا الموسم وسيكون واثقاً من الفوز الذي يمكن أن يؤدي به إلى قمة الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه فريق بيب جوارديولا مهمة صعبة في تشيلسي.
ليفربول لديه الفرصة لقفز مانشستر سيتي ويذهب أعلى الجدول لبضع ساعات على الأقل عندما يلتقي بورنموث في المرتبة السابعة.
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