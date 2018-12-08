مشاهدة بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 الدوري الانجليزي

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موعد مباراة ليفربول وبورنموث اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : يوسف سيف

الساعة : 2:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 3:30 مساء بتوقيت السعودية



