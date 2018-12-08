تركيب محطات طاقة شمسية لـ18 بئرا في الوادي الجديد

قال المهندس مجدي الشحات، مدير عام الري بالوادي الجديد: "إنه يجرى حاليًا تركيب محطات طاقة شمسية لـ18 بئرًا، بهدف التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وترشيد استخدام الكهرباء".



وأضاف "الشحات" في بيان اليوم السبت: "أن هذه الآبار ستدخل الخدمة في شهر فبراير المقبل من إجمالي 33 بئرًا مستهدف تشغيلها بالطاقة الشمسية خلال موازنة العام المالي الجاري 2019-2018 بتكلفة إجمالية 69 مليون جنيه".



وأشار وكيل وزارة الري إلى أن الوزارة خصصت 63 مليون جنيه لشراء وصيانة قطع غيار تشغيل الآبار الجوفية وأوناش الأعطال لإصلاح الأعطال الطارئة في الآبار، خاصة الفترة الحالية حتى لا تتأثر زراعات القمح.



وفي إطار مقاومة النمل الأبيض، قال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إن مديرية الزراعة بالمحافظة استلمت 2000 لتر مبيد حشري للقضاء على النمل الأبيض، منها 1000 لتر لصالح مركز الفرافرة.



وأشار وكيل وزارة الزراعة ـ في بيان اليوم - إلى أنه تم رصد 1400 منزل تنتشر بها حشرة النمل الأبيض على مستوى مراكز المحافظة الخمسة ويجرى التنسيق مع الجهات التنفيذية للعلاج.



وأوضح أن الوزارة تدعم المديرية سنويا بـ600 لتر من المبيدات لتوزيعها على الإدارات الزراعية الخمس بالمحافظة وتمت مخاطبتها لزيادة الحصة بعد زيادة أعداد المنازل المصابة.



من جهته، قال كمال إبراهيم رئيس مركز الداخلة بالوادى الجديد إن حملات المرور على مزارع وحقول النخيل بقرى الداخلة مستمرة وذلك لضمان إزالة كافة مخلفات النخيل من الحقول وتم تحرير نحو 54 محضرًا للمزارعين المخالفين ممن تركوا المخلفات دون إزالة الأمر الذى يهدد بانتشار الحرائق.



وأشار إلى أنه تم نقل نحو 100 حظيرة ماشية وشونة حفظ أعلاف خارج الكتلة السكنية على مستوى القرى بجانب إقامة أسوار عازلة بين مزارع النخيل والكتل السكنية واستبدال الأسوار الجريد بأخرى من الطوب الأبيض لضمان الحد من انتشار الحرائق، بجانب توسيع وتهيئة الطرق العرضية داخل المزارع لسهولة وصول سيارات الإطفاء بسرعة.