الان مباراة ليفربول وبورنموث - بث مباشر في الدوري الانجليزي اليوم - يلا شوت

لا يزال فريق ريدز يتذوق هزيمة الدوري هذا الموسم وسيكون واثقاً من الفوز الذي يمكن أن يؤدي به إلى قمة الدوري الإنجليزي قبل أن يواجه فريق بيب جوارديولا مهمة صعبة في تشيلسي.



ليفربول لديه الفرصة لقفز مانشستر سيتي ويذهب أعلى الجدول لبضع ساعات على الأقل عندما يلتقي بورنموث في المرتبة السابعة.





لكن بورنموث أنهى أربع هزائم متتالية في المباراة التي فاز فيها 2-1 على هدرسفيلد في منتصف الأسبوع الماضي حيث سجل كالوم ويلسون في المركز الثامن من الموسم.





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