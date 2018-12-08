ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات، والتلاعب في أرقام الشاسيه والموتور، واصطناع أوراق ملكية بقصد التصرف فيها بالبيع.



أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة أول السلام، تكوين كلٍ من: "محمد.ر.ع"، سائق، و"رضا.س.ع"، سائق، تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، والتلاعب في أرقام الشاسيه والموتور، واصطناع أوراق ملكية لها، والتصرف فيها بالبيع.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 3 حوادث بذات الأسلوب، وبإرشادهما تم ضبط السيارات المستولى عليها بمكان إخفائها.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.