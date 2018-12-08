موعد مباراة الأهلى ضد طلائع الجيش والقنوات الناقلة

يلتقى فريق الأهلي طلائع الجيش فى مباراة مؤجلة ضمن الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، غدًا الأحد فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة.



تقام مباراة الأهلى وطلائع الجيش على ملعب السلام حيث تذاع على قناتي النيل للرياضة وأون سبورت، الناقلتين الرسميتين للدوري الممتاز.



ويأتى فريق النادى الأهلى فى المركز العاشر حيث يمتلك 17 نقطة فى جدول ترتيب الدورى المصرى فيما يمتلك طلائع الجيش 18 نقطة فى المركز الثامن.