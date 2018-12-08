بث مباشر - مباراة ليفربول وبورنموث اليوم HD

يكون معكم الدستور الرياضي اليوم السبت 8-12-2018 في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة و 3:30 بتوقيت الرياض في مباراة مثيرة تجمع فريقي ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي، ضمن الجولة السادسة عشر، على نلعب فيتنس فيرست.





ويتيح الدستور الرياضي خدمة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم المنقولة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 بتعليق الكبير يوسف سيف.





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تشكيل فريق ليفربول اليوم امام بورنموث





حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -آرنولد

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري.





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