الجيش الأفغانى يحرر مدنيين من سجن لـ"طالبان"

ذكر مسئول السبت، أن القوات الخاصة "النخبة" الأفغانية حررت 11 مدنيًا على الأقل من سجن تابع لـ"طالبان" بإقليم هلمند جنوب أفغانستان.



وقال المتحدث باسم الجيش والي خان، إن المدنيين كانوا محتجزين منذ أشهر بأحد السجون بمنطقة سانجين؛ بسبب مزاعم من تعاونهم مع الجيش الأفغاني.



ولم يُقتل أي عضو أو يُصب من مهمة الإنقاذ في العملية، حيث أفرجت القوات الخاصة "النخبة" الأفغانية عن عشرات المدنيين من بينهم نساء وأطفال من مختلف سجون طالبان في الإقليم المضطرب في الأشهر الأخيرة، وفي الوقت نفسه، قُتل قيادي من حركة طالبان بإقليم جوزجان شمال أفغانستان في عملية جوية أفغانية.



وقال المتحدث باسم الجيش، حنيف رضائي، إن والي محمد كان ينظر إليه على أنه هدف بالغ الأهمية للقوات الأفغانية في الإقليم.



وأصيب ثلاثة من أعوانه في القصف الجوي بمنطقة فايز آباد بالاقليم، طبقًا لما ذكره رضائي وكان قيادي بارز من طالبان للمنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية، يدعى الملا منان قد قتل الأسبوع الماضي في قصف جوي أمريكي في إقليم هلمند.



وكان الملا منان أرفع مسئول عسكري لطالبان في الإقليم وحاكم الظل للمسلحين بإقليم هلمند.