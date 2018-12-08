مصادر يمنية: تشكيل 3 فرق لرفع حصار "تعز" خلال مشاورات السويد

صرحت مصادر يمنية مشاركة في مشاورات السلام اليمنية، والتي تعقد لليوم الثالث بين وفد الحوثيين والحكومة اليمنية في العاصمة السويدية استوكهولم، بأنه تم تشكيل ثلاث فرق مشتركة من وفدي الحكومة والحوثيين، للبحث في وضع برنامج تنفيذي لإطلاق الأسرى من الطرفين وفقًا للاتفاق الموقع بينهما.



وأوضحت المصادر - وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، السبت، أن فريق العمل الثاني يبحث رفع حصار الميليشيات عن تعز، فيما يبحث الفريق الثالث في الملف الاقتصادي وإجراءات توحيد عمل البنك المركزي، وتأمين توريد العائدات المالية العامة من مناطق الانقلابيين إلى البنك المركزي في عدن مقابل دفع رواتب الموظفين الحكوميين في عموم المناطق اليمنية.



يذكر أن المشاورات اليمنية في استوكهولم تجرى في جلسات منفردة مع كل طرف، ويعقدها المبعوث الأممي مارتن جريفثس، ويحاول جريفثس تقريب وجهات النظر عبر التنقل بين الوفدين وإجراء محادثات مع كل طرف على حدة لمناقشة القضايا المطروحة.