ضبط تاجر عملات أجنبية في السوق السوداء بالغربية

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي.



أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قيام المدعو "عبد العاطى.ع.ع"- سن40 - صاحب محل لتجارة الغلال - كائن بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية، بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق في مجال الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بتعاملات فى مجال استبدال العملات الأجنبية، وبحوزته المبالغ التالية (1900 - ألف وتسعمائة دولار أمريكى، 2035 - ألفان خمسة وثلاثون ألف يورو، 5040 - خمسة آلاف وأربعون ريال سعودى، 1215- ألف ومائتان وخمسة عشر درهم إماراتى،7،990 - سبعة آلاف وتسعمائة وتسعون جنية مصرى).



وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة، والمبالغ المالية المضبوطة، بحوزته بقصد الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيقات.