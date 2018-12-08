توقعات باختيار رئيس جناح الشباب بالتحالف المسيحى خلفًا لـ"ميركل"

من المتوقع أن يشغل رئيس جناح الشباب في التحالف المسيحي، باول زيمياك، منصب الأمين العام للحزب المسيحي الديمقراطي، الذي فازت بزعامته أنجريت كرامب-كارنباور خلفًا للمستشارة أنجيلا ميركل.



وعلمت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" من مصادر مطلعة أن كرامب- كارنباور ستقدم، اليوم السبت، خلال المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة هامبورج أعضاء الإدارة الجديدة لحزبها، ومن المحتمل انتخاب زيمياك رسميًا اليوم أمينًا عامًا للحزب، بناءً على اقتراح كرامب-كارنباور.



وكانت كرامب-كارنباور تشغل منصب الأمين العام للحزب قبل أن تتفوق على منافسها الرئيس الأسبق للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس في الانتخابات التي جرت، أمس الجمعة، خلال المؤتمر العام للحزب بمدينة هامبورج، لتخلف ميركل في قيادة الحزب.



ويعتبر زيمياك صديقًا لوزير الصحة الاتحادي ينز شبان، الذي أخفق في الجولة الأولى لانتخاب رئيس جديد للحزب أمس.



وقد تتمكن كرامب-كارنباور عبر تشكيلها المفاجئ لهيئة قيادة الحزب من إثارة إعجاب جناج الشباب في الحزب وكذلك المنتقدين المحافظين لسياسة ميركل داخل الحزب، وسيُعتبر ذلك إشارة من كرامب-كارنباور للتعبير عن عزمها الحيلولة دون زيادة الانشقاق داخل الحزب.