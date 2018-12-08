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السبت 08/ديسمبر/2018 - 11:49 ص

ظريف: واشنطن وضعت المنطقة على برميل بارود

وزير الخارجية الإيراني،
وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف
وكالات
dostor.org/2427183

اعتبر وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، أن واشنطن حوّلت منطقة الشرق الأوسط إلى مستودع بارود، ببيع كميات هائلة من السلاح لدول المنطقة تفوق حاجتها بكثير.

وقال "ظريف"- للصحفيين في طهران على هامش المؤتمر الثاني لرؤساء برلمانات أفغانستان وإيران وباكستان وتركيا والصين وروسيا- "لقد حوّل الأمريكيون المنطقة إلى مستودع بارود، فكميات الأسلحة التى تبيعها الولايات المتحدة لمنطقتنا لا يمكن تصديقها، وهي أكثر بكثير جدًا من حاجة المنطقة".

وأضاف أن هذه السياسات: "حولت منطقتنا إلى مستودع للأسلحة المتطورة والمدمرة جدًا، والتى للأسف لا تسهم في تحقيق السلام والأمن بالمنطقة".

وردًا على سؤال حول الاتهامات الأمريكية، بشأن الصواريخ الإيرانية، قال "ظريف" إن "الأمريكيين بذلوا جهودًا كبيرة لعرقلة العلاقات الإيرانية الأوروبية، ويسعون لقلب الحقائق المتعلقة بالقضايا الإقليمية، ويطرحون مثل هذه الاتهامات التى لا معنى لها لصرف الأنظار عن الأخطار الأساسية التي تهدد المنطقة".

وذكر الوزير الإيراني أن الصحف الأوروبية أفادت بأن الأسلحة الأمريكية يستخدمها تنظيم "القاعدة" فى اليمن، وتنظيم "داعش" في سوريا بما يهدد المنطقة على الدوام.

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