مباريات اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث HD بتعليق يوسف سيف

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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر ليفربول اليوم 8-12-2018 الدوري الانجليزي، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة.

ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.





التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -آرنولد

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري.





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