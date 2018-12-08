القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:52 ص

مباريات اليوم| بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث HD بتعليق يوسف سيف

مباريات اليوم| بث
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مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر ليفربول اليوم 8-12-2018 الدوري الانجليزي، حيث سيكون عشاق كرة القدم على موعد مثير عندما يحل ليفربول بقيادة محمد صلاح ضيفاً على بورنموث ظهر اليوم السبت 8 ديسمبر انطلاقاً من الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة.
 
ستكون مباراة فريق الدولي المصري محمد صلاح منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2. 

التشكيل المتوقع لليفربول:
حراسة المرمي: أليسون بيكر
خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -آرنولد
خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون
خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري.

تابع البث المباشر للمباراة أسفل الموضوع من هنا 👇👇

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