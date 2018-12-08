القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:50 ص

كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA

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كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA
يستعد محمد صلاح، جناح منتخب مصر، للمشاركة مع ليفربول في مباراته أمام بورنموث اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 16 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وبورنموث في الثانية والنصف ظهرًا، على ملعب فيتنس فيرست، ومنقولة فضائيًا عبر قناتي بي أن سبورت 2 وبي ان سبورت 11.
كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA

ومن المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون بيكر

آندرو روبرتسون- فيرجيل فان دايك-جو جوميز-تيرنت أليكساندر-آرنولد

جيورجينيو فينالدوم-فابينيو-جوردان هندرسون

روبيرتو فيرمينو-محمد صلاح- شيردان شاكيري
كورة .. مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر KORA

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