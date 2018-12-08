الان بث حي مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين

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بورنموث Vs ليفربول.

البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 16). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 . الملعب : فيتنس فيرست ستديوم . المعلق : يوسف سيف .

موعد المباراة : 3:30 مساءاً بتوقيت السعودية . 2:30 مساءاً بتوقيت مصر . 2:30 مساءاً بتوقيت فلسطين . 2:30 مساءاً بتوقيت الأردن. 2:30 مساءاً بتوقيت سوريا . 2:30 مساءاً بتوقيت لبنان . 3:30 مساءاً بتوقيت العراق . 2:30 مساءاً بتوقيت السودان . 3:30 مساءاً بتوقيت اليمن . 2:30 مساءاً بتوقيت ليبيا . 1:30 مساءاً بتوقيت تونس . 1:30 مساءاً بتوقيت الجزائر . 1:30 مساءاً بتوقيت المغرب . 4:30 مساءاً بتوقيت الإمارات. 3:30 مساءاً بتوقيت البحرين. 4:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 3:30 مساءاً بتوقيت الكويت . 3:30 مساءاً بتوقيت قطر. 12:30 ظهراً بتوقيت موريتانيا. 3:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 12:30 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .