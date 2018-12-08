بث مباشر| شاهد مباراة «ليفربول وبورنموث» في الدوري الإنجليزي

اون لاين مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بدون تقطيع على استاد دين كورت يدخل فريق ليفربول الإنجليزي في مواجهة صعبة امام بورنموث في سعيه لمواصلة الانتصارات والضغط على مانشستر سيتي المتصدر, ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 39 نقطة جمعها الريدز من 12 انتصار و3 تعادلات ولم يتعرض ليفربول لأي هزيمة في البريمير ليج هذا الموسم ويقدم الفريق مستوى رائع حيث نجح في تحقيق أفضل انطلاقة له في تاريخه بالبريمير ليج،ويفصله نقطتين عن السيتزن المتصدر ونجح الريدز في تحقيق فوز ثمين على بيرنلي بثلاثية الأربعاء الماضي، بي ان سبورت بث مباشر مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي بدون تقطيع.





بورنموث الفريق صاحب الأرض والجمهور في مواجهة اليوم يدخل موقعة اليوم بحثا عن مواصلة نتائجه الجيدة في البريميرليج حيث يقدم الفريق موسما جيدا ويحتل المركز السادس برصيد 23 نقطة جمعها من 7 انتصارات وتعادلين و6 هزائم ويخطط الفريق لحصد النقاط الثلاث في مباراة اليوم من أجل المنافسة بقوة على الدخول في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي، مباشر الآن مشاهدة مباراة ليفربول ضد بورنموث بث مباشر اليوم السبت في البريمير ليج.





وسيتواجد الدولي المصري محمد صلاح على رأس قائمة الريدز في مواجهة اليوم ويسعى الفرعون لزيادة رصيد أهدافه ومزاحمة أوباميانج وأجويرو على لقب هداف البريمير ليج والذي حصده في الموسم الماضي برصيد 32 هدف ويفتقد الريدز لواحد من نجومه وهو السنغالي ساديو ماني الذي تعرض للإصابة مؤخرا وسيقود اللقاء تحكيميا لي ماسونالحكم الإنجليزي المخضرم وتنقل بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث اليوم السبت في الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة عبر قناة beIN SPORTS HD 2 في بث حي ولايف، لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم السبت 8-12-2018 في الدوري الإنجليزي.

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