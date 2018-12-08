رئيس زامبيا: علاقاتنا مع الصين تعود بالنفع على الجانبين

أكد رئيس زامبيا، إدجار لانجو، أن علاقات بلاده مع الصين تعود بالنفع على الجانبين، وأن وسائل الدعاية الخبيثة لن تؤثر على الصداقة بين البلدين.



جاء ذلك في معرض رد رئيس زامبيا على الانتقادات التي وجهتها بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية إلى علاقات زامبيا مع الصين، فقال: "إن الدعاية الخبيثة- مهما كان حجمها- لن تردعنا عن الاستفادة من فرص التعاون بين البلدين مستقبلا".



وأضاف: "أن العلاقات بين الصين وزامبيا علاقات مفيدة للجانبين، وأن الصين لن تستعمر زامبيا لأنها- على عكس دول أخرى- ليس لديها سجل استعماري".



وتابع: "هذه العلاقات تحقق مصلحة مشتركة لشعبى البلدين، والمشروعات التعاونية مع الصين أدت إلى توفير المزيد من فرص العمل في زامبيا".



وأشار رئيس زامبيا إلى أن بلاده تسعى لكي تصبح واحدة من الدول ذات الدخل المتوسط بحلول عام 2030.