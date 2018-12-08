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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:35 ص

ميجان ماركل تخطط لـ"الولادة" بالتنويم المعناطيسي

ميجان ماركل
ميجان ماركل
وكالات
dostor.org/2427022

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن رغبة دوقة ساسكس، ميجان ماركل زوجة الأمير هاري، في ولادة طفلها عن طريق التنويم المغناطيسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تستعد ماركل لمغادرة نوتنجهام كوتيدج بقصر كنسينجتون في لندن، حيث تجهز برفقة الأمير هاري مقر إقامتهما الرسمي، وهناك بعض الأحاديث حول إمكانية ولادتها لطفلها الأول في منزل فروجمور الريفي.

ولا يعتقد أن الدوقة الحامل في شهرها الخامس تقريبًا، ستضع مولودها الأول في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري في لندن، حيث أنجبت دوقة كامبريدج مواليدها الثلاثة، بل تخطط للولادة في منزل وندسور.

وقال مصدر مطلع، إن ميجان مشغولة بوضع خطط لإنشاء حضانة في منزلها الجديد مع الأمير هاري، في فروجمور الريفي، وجناح لوالدتها دوريا راجلاند، التي تشجعها على اتخاذ قرار الولادة الطبيعية باستخدام الولادة بواسطة التنويم المغناطيسي.

وقال المصدر، إن دوريا البالغة من العمر 62 عامًا، على استعداد لمساعدة ميجان وهاري في العناية بطفلهما الأول.

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