مفوضية اللاجئين: إعادة 37 ألف لاجىء بوروندى فى تنزانيا لبلادهم

أعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن إعادة 37 ألف لاجىء بوروندى فى تنزانيا إلى بلادهم بطريقة طوعية خلال الفترة ما بين شهرى يناير وسبتمبر الماضيين، وجاء فى تقرير أصدرته مفوضية اللاجئين أن إجمالى عدد اللاجئين البورونديين الذين اعيدوا من تنزانيا إلى بلادهم منذ شهر سبتمبر عام 2017 إرتفع بذلك إلى 48930 لاجئًا.



وأوضح التقرير أنه كان قد تم التوصل إلى قرار فيما يتعلق بهذا الشأن خلال اجتماع بين ممثلين لمفوضية اللاجئين وتنزانيا وبوروندى، وأنه من المقرر أن تتم إعادة 72 ألف لاجىء بوروندى من تنزانيا بحلول مطلع العام المقبل، ولكن أحد المسئولين البورونديين ذكر أنه سيكون من الصعب تحقيق هذا الهدف ".



وكشف التقرير النقاب عن أن 70% من العائدين كانوا يحصلون على وجبة واحدة يوميا، وأن 33% من العائدين وجدوا أن أرضهم احتلها أشخاص آخرون بصورة مؤقتة.



وأضاف التقرير إن 72% من العائدين لايحملون شهادات ميلاد وأن 73% لايحملون بطاقات هوية وأن 29% لايشملهم نظام الرعاية الصحية بسبب مشكلات مالية، وأشارت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلى أن إنجاح عملية إعادة اللاجئين إلى بلادهم تتطلب توفير تمويل إضافى لزيادة مراكز العبور واستئجار وسائل نقل آمنة وسد النقص فى عدد العاملين وتحسين سبل مراقبة أوضاع العائدين فى بوروندى.