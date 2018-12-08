رواندا والصين تؤكدان حرصهما على تعزيز تعاونهما المشترك

أكدت رواندا والصين مجددا حرصهما على العمل من أجل تعزيز التعاون بين البلدين من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة.



وقال وزير المالية الرواندي أوزيل إنداجيجيمانا "إن الحكومة الرواندية ملتزمة من أجل دفع العلاقات مع الصين إلى الأمام من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة، إن تبادل الزيارات بين رئيسى البلدين ومشاركة الرئيس الرواندى بول كاجامى فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى التى تم عقدها مؤخرا فى بكين أدت إلى تعزيز العلاقات والشراكة بين البلدين".



وأضاف أن رواندا تعرب عن تقديرها للدعم الذى تتلقاه من الصين لتحقيق أهداف التنمية فى قطاعات رئيسية مثل البنية الأساسية والزراعة والصحة وبناء القدرات".



من جانبه، قال السفير الصينى لدى رواندا "راو هونجوى" إن الصين ورواندا تسعيان لحصد المزيد من ثمار التعاون فى مجالات متعددة، ومن بينها مبادرة الحزام والطريق والصحة العامة وتدريب الموارد البشرية والتجارة الإلكترونية والتعدين والتعاون لتنفيذ القانون.



وأضاف السفير الصينى أن البلدين سيعملان من أجل تعزيز التعاون على الساحتين الإقليمية والدولية ودعم الحقوق المشروعة ومصالح الدول النامية، مشيرا إلى أن رواندا ستحقق المزيد من المكاسب من خلال التعاون فى إطار منتدى التعاون الصينى الأفريقى والجهود المشتركة بين البلدين.