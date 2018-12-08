بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي اليوم السبت

يسعد موقع الدستور بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ومضيفه بورنموث، والتي تقام على ملعب "فيتنس فيرست" اليوم السبت، في الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





يتمكن متابعي موقع الدستور من مشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز فى تمام الثانية ونصف عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة.





ويسعى ليفربول لمطاردة مانشستر سيتي على صدارة جدول الترتيب حيث تمكن الريدز من الفوز على بيرنلي بثلاثية مقابل هدف الأربعاء الماضي.





ويبحث ليفربول بقيادة مدربه الألماني يورجن كلوب، عن مواصلة الانتصارات وتقليص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر برصيد 41 نقطة بعدما الفوز الأخير والوصل إلى 39 نقطة.





ونجح ليفربول في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم في الجولات الـ15 الأولى من الدوري ويبحث عن الفوز الخامس على التوالي.





ويعتمد يورجن كلوب على نفس طريقته المعتادة منذ بداية الموسم، ومن المتوقع أن يدفع بشاكيري بدلًا من الجناح السنغالي ساديو ماني، المصاب.





التشكيل المتوقع لليفربول:

حراسة المرمي: أليسون بيكر

خط الدفاع: آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز -آرنولد

خط الوسط: جيورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح - شيردان شاكيري.





ويقع ليفربول في المركز الثاني برصيد 39 نقطة، بينما يحتل بورنموث المركز السابع عشر بـ23 نقطة.