مالاوي وأيرلندا يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

أعلنت مالاوي بحث سبل تعزيز علاقاتها مع جمهورية أيرلندا، وأن الجانبين اتفقا على تكثيف المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية.



وأوضحت وزارة الشئون الخارجية فى مالاوى أن وزير الشئون الخارجية والتعاون الدولى د.إيمانويل فابيانو أجرى محادثات فيما يتعلق بهذا الشأن مع رئيس الوزراء الأيرلندى " ليو فاراذكر خلال لقائهما مؤخرا فى نيويورك.



وأضافت أن الرئيس بيتر موثاريكا هو الذي فوض الوزير فابيانو بالاجتماع مع رئيس الوزراء الأيرلندى على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي عقدت في أكتوبر الماضي.



وقال فابيانو إن أيرلندا دولة مهمة بالنسبة لمالاوى لأنها متقدمة في الزراعة، ونرغب في أن تزيد مساعداتها فى قطاع الصحة حتى يمكن لكثير من أطبائنا وممرضينا الذهاب إلى هناك للتخصص فى المجالات التى يوجد بها نقص لدينا.



وأضاف: "المباحثات تناولت طلب أيرلندا الحصول على تأييد مالاوى لها لكي تحصل على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي".



من ناحيته، أكد رئيس الوزراء الأيرلندي أن بلاده طلبت من مالاوي تأييدها للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، مشيرًا إلى أن حكومته ملتزمة بمساعدة مالاوي في مجالات الصحة والتعليم والزراعة.