كينيا تتوقع استمرار نمو علاقاتها مع الصين

أعرب مسئول بوزارة الشئون الخارجية الكينية؛ عن توقعه أن تستمر علاقات بلاده مع الصين فى النمو خلال الفترة القادمة، جاء ذلك في معرض كلمة ألقاها المسئول الكيني توم أمولو السكرتير الدبلوماسي بوزارة الشئون الخارجية الكينية خلال حفل استقبال أقامته السفارة الصينية لدى كينيا.



وقال المسئول الدبلوماسي الكيني إن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين كينيا والصين تاريخ طويل، حيث أقيمت هذه العلاقات بعد حصول كينيا على الاستقلال منذ نحو 55 عاما، وأضاف المسئول الكيني قائلا "إن علاقات كينيا مع الصين ستستمر في النمو، وأن نطاقها سيتسع" مشيرا إلى أن أكثر من أربعمائة شركة صينية تشارك في مشروعات كينية.



وذكر المسئول الكينى أن الصين تعمل بصورة نشطة على المساعدة فى تنفيذ أجندة الأهداف الأربعة الكبرى لتحقيق النمو الشامل فى كينيا - التى يركز عليها الرئيس أوهورو كينياتا خلال فترته الرئاسية الثانية، وتتمثل فى تشجيع التصنيع وتوفير الرعاية الصحية والسكن بأسعار معقولة والأمن الغذائي.



من جانبه، قال القائم بأعمال السفارة الصينية لدى كينيا " لى تشوهانج " إن العلاقات الدبلوماسية القوية بين الصين وكينيا تغطى مجالات واسعة من بينها التجارة والبنية الأساسية والطاقة والصحة والتعليم، وإنها ما تزال علاقات نموذجية بالنسبة لباقى دول القارة الأفريقية".



وأضاف القائم بالأعمال الصينى قائلا" إن مشروع السكك الحديدية بين مومباسا ونيروبى الذى تموله الصين سيكون حافزا لتحقيق التحول فى كينيا من خلال رفع كفاءة نظام النقل وتنشيط التجارة وتوفير فرص عمل " وأشارت السفارة الصينية إلى أن حفل الاستقبال حضره مسئولون كبار من الحكومة الكينية وحوالى أربعمائة شخصية أخرى.