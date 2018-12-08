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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:31 ص

الإسكان: تسليم 168 وحدة بمشروع "دار مصر" يناير المقبل

الإسكان: تسليم 168
أ ش أ
dostor.org/2427004

صرح المهندس كمال بهجت مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بأن جهاز مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم 6 يناير 2019، وحتى 14 يناير 2019، فى تسليم 168 وحدة سكنية (7 عمارات)، بالمرحلة الثانية بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، للفائزين بها.

وقال المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة: "سيتم تسليم العمارات أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)، بموقع 1، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة أن على المواطن الفائز بالوحدة، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد سداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومي للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

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