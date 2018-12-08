تفكيك خلية إرهابية لاستهداف المواطنين وقوات الأمن غرب الرمادي

أعلنت المديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، تفكيك خلية إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين وقوات الأمن في مدينة هيت غرب الرمادي.



وقالت المديرية في بيان - حسبما أفادت قناة "السومرية العراقية" - إن "قوة من الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 29، وبالتنسيق مع شعبة المصادر في المديرية واستخبارات مقر قيادة الفرقة 7 تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".



وأضافت أن القوات الأمنية تعمل بشكل سري، وتخطط لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف المواطنين، وتلقي القبض على جميع أفرادها.