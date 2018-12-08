السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:30 ص
تفكيك خلية إرهابية لاستهداف المواطنين وقوات الأمن غرب الرمادي
أ ش أ
dostor.org/2427000
أعلنت المديرية الاستخبارات العسكرية، السبت، تفكيك خلية إرهابية تخطط لاستهداف المواطنين وقوات الأمن في مدينة هيت غرب الرمادي.
وقالت المديرية في بيان - حسبما أفادت قناة "السومرية العراقية" - إن "قوة من الاستخبارات العسكرية في لواء المشاة 29، وبالتنسيق مع شعبة المصادر في المديرية واستخبارات مقر قيادة الفرقة 7 تمكنت من تفكيك خلية إرهابية مكونة من 7 عناصر في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".
وأضافت أن القوات الأمنية تعمل بشكل سري، وتخطط لتنفيذ عمليات إجرامية تستهدف المواطنين، وتلقي القبض على جميع أفرادها.