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السبت 08/ديسمبر/2018 - 10:29 ص

الكويت: انطلاق أول دوري نسائي لكرة الصالات في 23 يناير المقبل

اتحاد كرة القدم الكويتي
اتحاد كرة القدم الكويتي
أ ش أ
dostor.org/2426999

أعلن اتحاد كرة القدم الكويتي، انطلاق أول دوري نسائي لكرة الصالات فى الكويت، اعتبارًا من 23 يناير المقبل.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الكويتي رئيسة اللجنة النسائية فاطمة حيات – في تصريح صحفي، اليوم السبت - إن ثمانية فرق أعلنت مشاركتها في أول دوري نسائي في الكويت، من بينها أندية الكويت، والتضامن، والعربي، والعيون، والفتاة، وسلوى، وأكاديمية يوفنتوس، متوقعة زيادة العدد الإجمالي للأندية المشاركة إلى عشر فرق مختلفة، سواء من الأندية أو الجهات الأخرى.

وأوضحت أن كل فريق سيشارك في البطولة بعشر لاعبات، بإجمالي 160 لاعبة، بما يتيح اختيارًا أفضل لمدربة المنتخب الكويتي، مشيرة إلى أن الاتحاد الكويتي لكرة القدم، أتم كل الترتيبات الضامنة لانطلاق الدوري بنجاح، والذي سيقام من دور واحد يمتد لعشرة أسابيع متتالية، بالإضافة إلى إقامة دورة رمضانية لكرة الصالات عبر القطاع الخاص، بدعم من قبل الاتحاد الكويتي في رمضان المقبل، على أن يتكون كل فريق من 7 لاعبات.

وأضافت أنه ابتداءً من الموسم المقبل 20192020، سيتم تنظيم بطولة دوري كرة الصالات النسائية في أكتوبر، على أن يعقبها بطولة الكأس مباشرة؛ حيث أن تأخر بداية البطولة هذا العام سيحول دون تنظيم بطولة الكأس، نظرا لضيق الوقت.

وفيما يتعلق بمنتخب الكويت للكرة النسائية، أوضحت عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الكويتى رئيسة اللجنة النسائية، أنه عقب انتهاء الدوري الجديد، سيتم ضم العديد من اللاعبات الجدد لمنتخب الصالات وفقًا لما يقدمنه بالدوري، واقامة معسكر تدريبي داخلي للمنتخب، يعقبه مباراة ودية مع احدى دول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، وافق على تقديم الدعم لأربعة برامج لتطوير كرة القدم النسائية الكويتية، وهو ما يشكل دعما مهما للاتحاد، مشيرة إلى عقد اجتماع تنسيقي لاتحادات دول الخليج؛ لوضع البنود الأخيرة لتنظيم كأس الخليج الأولى فى 2019، والتى ستستضيفها الكويت، بمشاركة البحرين، وعمان، والسعودية، والعراق والإمارات.

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