الصين تؤكد مواصلة دعمها لاستعادة السلام في ولاية راخين بميانمار

قال سفير الصين لدى ميانمار "هونغ ليانغ" إن بلاده ستواصل دعمها لعملية استعادة السلام والاستقرار التي تقودها حكومة ميانمار، ولعملية تعزيز التنمية في ولاية "راخين الغربية".



وأضاف "ليانغ" – في تصريحات خلال حفل للتبرع لصالح مؤسسة الاتحاد للمساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية في ميانمار نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم السبت- أن الصين تدعم جهود حكومة ميانمار في عملية إعادة التوطين للمهجرين.



من جانبه، وجه وزير الرعاية الاجتماعية والإغاثة وإعادة التوطين في ميانمار "وين ميات أيي" الشكر للصين لتبرعاتها، قائلًا: إن هذا التبرع سيساعد في بناء المنازل للعائدين، وسيمثل مبادرة لجلب المزيد من التبرعات من جهات أخرى.



وكانت ميانمار شكلت مؤسسة لتقديم المساعدة الإنسانية وإعادة التوطين والتنمية، في أكتوبر من العام الماضي، من أجل أداء فعال لمشروع طويل الأجل لإنهاء الصراع في ولاية راخين.