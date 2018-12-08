إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسنالأحوال الجوية، واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية وانتظام الحركة الملاحية بموانئ الهيئة.



و شدد اللواء مهندس هشام أبو سنه، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة.