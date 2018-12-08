علماء صينيون يطورون مادة لتجديد الجلد في حالات الحروق الواسعة

طورعلماء صينيون مادة قابلة للتحلل بيولوجيا ونشطة حيويا يمكن أن تعزز من التئام الجروح وتجديد البشرة.



وذكر فريق الباحثين من جامعة "شيآن جياوتونغ" بمقاطعة شنشي شمال غربي الصين –في بيان اليوم السبت- أنه دائما ما يصعب على الإصابات الجلدية أن تشفى بشكل كامل في حالات الحروق الواسعة والالتهابات الميكروبية الخطيرة والسكري، وأن الإصابات المزمنة تزيد بحد كبير من الألم والتكاليف الطبية للمرضى، ما استدعى البحث عن مواد طبية حيوية يمكن أن تساعد في تسريع التئام الجروح والقدرات المضادة للعدوى بشكل أكثر فعالية.



وأضاف الفريق أنه صمم نوعا من المواد المضادة للبكتيريا والمحاكاة بيولوجيا التي تستطيع أن تسهل عملية تجديد الجلد، موضحا أن المادة الجديدة تتميز بمرونة شبيهة بالجلد وقابلية توافقية جيدة، ويمكن أن تساعد في منع العدوى البكتيرية المقاومة للأدوية المتعددة.



وتابع أنه من خلال التجارب التي أجريت على الفئران، عززت المادة شفاء الجروح وتجديد الزوائد الجلدية مثل بصيلات الشعر، وأدت لتجديد أنسجة الجلد، ويمكن للمادة الحيوية المصممة أن تصبح ضمادة تنافسية متعددة الوظائف لعلاج الجروح المصابة بالبكتيريا وتجديد الجلد.