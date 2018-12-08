3 تريليونات دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي في نوفمبر

أعلن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي" ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي في الصين خلال شهر نوفمبر الماضي، بعد انخفاضها لثلاثة أشهر على التوالي، لتصل إلى 3.0617 تريليون دولار، مرتفعة بنسبة 0.3% عن الشهر السابق عليه.



وقال وانغ تشون يينغ المتحدث باسم مصلحة الدولة للنقد الأجنبي – في تصريحات اليوم السبت - إن سبب الارتفاع المسجل يرجع إلى انتعاش معدلات الصرف وتغير أسعار الأصول، مشيرًا إلى أن ميزان المدفوعات الصيني الدولي بقي مستقرا على نحو كبير في شهر نوفمبر الماضي، على الرغم من حالة عدم اليقين على الصعيدين الاقتصادي والمالي الدوليين.



وأكد "يينغ" أن الأساس الاقتصادي الصيني سيبقى جيدا ودون تغير على المدى الطويل، كما أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية ستبقى مستقرة على الأغلب وسط التقلبات السوقية.