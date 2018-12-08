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السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:41 ص

رئيس معهد الفلك: الشمس والقمر يستقبلان 2019 بكسوف وخسوف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2426885

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن الشمس والقمر سيستقبلان العام الجديد 2019، بكسوف وخسوف فى شهر يناير المقبل، بما يمثل ظاهرتين من أربع ظواهر للكسوف والخسوف سوف يشاهدها سكان كوكب الأرض على مدى العام الجديد كله، وستحدث الظاهرتان الأخريان في شهر يوليو القادم.

وأوضح عودة فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم أن الشمس على موعد يوم الأحد الموافق 6 يناير المقبل مع كسوف جزئى لها لن يرى فى مصر، فيما سترى القاهرة بداية خسوف القمر الذي سيكون كليا وسيحدث ليلة 2021 يناير المقبل، مضيفا أن الكسوف الجزئي للشمس يتفق توقيت حدوث وسطه مع ميلاد شهر جمادى الأولى للعام الهجري الحالي 1440، فيما يتفق حدوث الخسوف الكلى للقمر مع اكتمال بدر الشهر.

وأشار إلى أن القمر عند ذروة الكسوف الجزئي للشمس سيغطى قرصه حوالى 72% من قرصها، ولن تتمكن مصر من رؤيته لأنه سيحدث قبل شروق الشمس، وسيمكن متابعته فى شرق آسيا واليابان والمحيط الباسفيكى، وسيستغرق من بدايته وحتى نهايته أربع ساعات و15 دقيقة.

وتابع:إن الخسوف الكلى للقمر، سيحدث ليلة 2121 يناير المقبل، وفيه سيغطى ظل الأرض 120 فى المائة تقريبا من سطح القمر، ويمكن رؤيته فى المناطق التى يظهر فيها القمر عند حدوثه وهى منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا والأمريكتين، ومعظم شرق روسيا والمحيط الباسفيكى، وسترى مصر بداية الخسوف شبه الظلي حتى شروق الشمس فى الساعة السادسة و51١ دقيقة، أى بعد بداية الخسوف الكلى بـ10 دقائق تقريبا.

وأوضح عودة أن بداية الخسوف ستحدث فى الساعة الرابعة و35 دقيقة فجرا، وأن جميع مراحله ستستغرق خمس ساعات و15 دقيقة تقريبا، لافتا إلى أن خسوف القمر ظاهرة فلكية تحدث عندما يحجب ظل الأرض ضوء الشمس المنعكس من القمر، ويحدث ذلك عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة اقتران كوكبي أما كاملا فيكون كليا أو تقريبيا فيكون جزئيا، في حين يحدث كسوف الشمس عندما تكون الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا ويكون القمر في المنتصف بحيث يلقي القمر ظله على الأرض.

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