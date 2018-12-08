واشنطن تطالب طهران بالإفراج الفوري عن ناشط داعم لحقوق المرأة

طالبت الولايات المتحدة، اليوم السبت، إيران بالإفراج الفوري عن الناشط الإيراني الطبيب فرهاد ميسامي المعتقل في سجن "إيفين" منذ يوليو الماضي، والذي يخوض حاليا إضرابا عن الطعام.



وأدانت الخارجية الأمريكية في بيان - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"- " الاعتقال التعسفي للناشط الإيراني"، مؤكدة أنه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، داعية النظام الإيراني للإفراج الفوري عن الطبيب وجميع السجناء السياسيين الذين يسجنون ظلما.



وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق إزاء تدهور صحة الناشط الذي اعتقله النظام الإيراني بشكل تعسفي على خلفية احتجاجه السلمي لدعم حقوق المرأة الإيرانية.



وبدأ ميسامي إضرابا عن الطعام منذ 4 أشهر احتجاجا على اعتقاله، وقالت الخارجية الأميركية إنه "لا يستطيع الاتصال بمحام ويتهم بجرائم زائفة ضد الدولة، إضافة إلى أن حياته الآن في خطر وشيك".



وكانت السلطات الإيرانية قد ألقت القبض على ميسامي "البالغ من العمر 48 عاما" في مكتبه في يوليو الماضي ضمن حملة ضد النشطاء بعد موجة من الاحتجاجات على قوانين فرض الحجاب.