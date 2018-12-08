ثلثا الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية لديهم دهون بالبطن

حذر بحث طبى جديد من أن نحو ثلثى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية يعانون من تراكم الشحوم فى منطقة البطن.



فقد كشفت الدراسة – التى أجريت فى جامعة "كوبنهاجن" فى الدانمارك - أن 64% من الأشخاص الذين شملتهم الدراسة يعانون من محيط خصر يبلغ 88 سم أو أكثر للنساء، و102 أو أكثر للرجال، كما أن 37% لديهم مؤشر كتلة الجسم بين 25 – 29 نقطة أى بزيادة فى الوزن قدرها 30 كجم.



وأظهرت المتابعة أن النسب الكبيرة فى الأفراد المشاركين فى الدراسة الذين يعانون من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لديهم عادات غير صحية فى نمط الحياة، ومستويات ضغط دم مرتفع؛ فضلا عن إرتفاع مستويات السكر فى الدم وتراكم الدهون حول الخصر ومنطقة البطن.



وتوضح هذه البيانات أنه يجب بذل المزيد من الجهود لتحسين الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، فضلا عن الحاجة إلى تطوير أنظمة الرعاية الصحية للوقاية من الأمراض.



وتوصي "منظمة الصحة العالمية"، للحد من مخاطر الإصابة بأزمة قلبية أو سكتة دماغية، بتناول خمس حصص يومية على الأقل من الخضروات والفاكهة.