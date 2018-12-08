سام فيندر يفوز بجائزة جمعية النقاد البريطانيين

أعلنت جمعية النقاد البريطانيين عن منح جائزتها للشاعر الغنائى والمغنى البريطانى، سام فيندر، وهى جائزة قد منحت فى السابق للمغنية البريطانية "آديل".



وسيتم تقديم الجائزة فى حفل يقام بهذه المناسبة فى العشرين من فبراير القادم، ويتم الترشيح للحصول على الجائزة لشخصيات فى مجال الإعلام وصناعة الموسيقى وفنانين يتمتعون بالنجاح الفنى والجماهيرى العالى ويتمتعون بمستقبل فنى واعد، وتم ترشيح "فيندر" فى قائمة مختصرة إلى جانب المغنى "آر آند بى" والمغنى وكاتب الأغانى البريطانى "لويس كابلدى".



وقد تمكن "فيندر" من بناء قاعدة جماهيرية كبيرة من خلال سلسلة من الأعمال الغنائية الناجحة فى الفترة من 2017 – 2018، حيث قدم المئات من العروض الغنائية والموسيقية الناجحة هذا العام.