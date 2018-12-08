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الصحة
السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:31 ص

باحثون: الأشعة المقطعية تعمل على تحسين علاجات التهاب السحايا

باحثون: الأشعة المقطعية
أ ش أ
dostor.org/2426876

توصل فريق من الباحثين الأمريكيين إلى أن إستغلال الأشعة المقطعية قد يساعد بصورة مباشرة في قياس فعالية العقاقير المستخدمة فى علاج إلتهاب السحايا السلبي، فالأطباء عادة ما يستخدمون عقار"ريفامبين" لعلاج المرضى الذين يعانون من مرض السل، إلتهاب السحايا السلبى، ولكن فى كثير من الأحيان لا يصل الدواء إلى هدفه المنشود.

فقد أظهرت التقارير الطبية الصادرة عن جامعة "جون هوبكنز" فى الولايات المتحدة – ونشرت فى دورية "Science Translational Medicine"- وصول كميات قليلة من الدواء إلى بكتيريا السل فى المخ، عندما يصيب إلتهاب السحايا الدماغ.

وقال الدكتور"سانجاى جين"، أستاذ طب الأطفال والأشعة والصحة الدولية فى جامعة "جون هوبكنز":" لم يكن من السهل الحصول على معلومات دقيقة حول كيفية استفادة المريض من عقار"ريفامبين.

وأضاف:إنه قد تمكنا من إستخدام التكنولوجيا للعثور على تلك المعلومات اللازمة منذ فترة طويلة حول هذا المرض المزعج للغاية".. بما أن الأرانب والبشر يتشاركون فى أعراض مشابهة لالتهاب السحايا، فقد قام باحثو جامعة "جون هوبكنز"، بإصابة حيوانات المختبر بالمرض.. وبعد ذلك، قاموا بحقن الأرانب بعقار"ريفامبين"، وإستخدام الأشعة المقطعية لمتابعة فعالية الدواء فى كل أرنب لمدة ستة أسابيع.

وبعد أسبوعين فقط من العلاج، قال الباحثون إن معدل وصول عقار " الريفامبين" إلى البكتيريا فى مخ الأرانب قد انخفض بشكل كبير من 32 إلى 11%.. ثم حاول الفريق البحثى التجربة على البشر، بإستخدام التصوير بالأشعة المقطعية (PET) لتعقب "ريفامبين" بين عشرة مرضى تلقوا بالفعل العقار من أجل علاج إلتهاب السحايا.. وأكد الباحثون أن معظم نتائج المرضى تشابهت مع النتائج التي تم الحصول عليها من الأبحاث التى أجريت على الأرانب، حيث لم يصل سوى 5% من العقار إلى مخ المرضى.

وشدد الباحثون على أهمية الاستعانة بالاشعة المقطعية فى التأكد من وصول الجرعات اللازمة للعقار إلى خلايا المخ.

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