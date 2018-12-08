130 مكتبة عامة أغلقت أبوابها ببريطانيا في 2017

أغلقت نحو 130 مكتبة عامة أبوابها فى العام الماضى فى بريطانيا بسبب التقشف، فى حين تم جلب 300 متطوع إضافى لتشغيل الخدمات المتبقية.



فقد كشف المسح السنوى للمكتبات البريطانية من قبل "معهد تشارتر للمال العام والمحاسبة" (سيبفا Cipfa) عن صورة مماثلة كل عام منذ 2010، مع انخفاض عدد الفروع والموظفين بأجر كل عام.



فقد انخفض الإنفاق على المكتبات من قبل السلطات المحلية، خلال العام الماضى، بمقدار 30 مليون جنيه أسترلينى إلى 741 مليون جنيه أسترلينى، وكان هناك خسارة صافية فى 127 مكتبة عامة فى انجلترا، وويلز، واسكتلندا، فى حين فقد 712 موظفا بدوام كامل أو غادروا وظائفهم وإرتفع عدد المتطوعين بمقدار 3000 إلى 51،394 متطوع.



وأكد "روب وايتمان"، الرئيس التنفيذى لمعهد تشارتر للمال العام والمحاسبة إن نقص التمويل يجبر العديد من المجالس على الابداع فى التفكير فى تقديم خدماتهم، وفى مكتباتنا العامة نجد أن هذه الخسارة فى الموظفين تؤدى إلى الاعتماد على المتطوعين.. وفى الوقت الذى انخفض فيه عدد الزائرين بمقدار 10 ملايين هذا العام، استمرت المكتبات الثلاث الأكثر شعبية فى بريطانيا، هى المكتبة المركزية لمانشستر، ومكتبتى ويمبلى، وويلويتش فى لندن، فى استقبال أكثر من مليون زائر العام الماضي.