دراسة: البندق يزيد من مستويات المغذيات الدقيقة لدى كبار السن

أفادت دراسة طبية أن تناول البندق يعمل على زيادة مستويات المغذيات الدقيقة فى مرحلة منتصف العمر وكبار السن.



فقد ركزت الدراسة – التى نشرت فى عدد ديسمبر من "دورية التغذية" – على 32 شخصا تخطت أعمارهم الخامسة والخمسين عاما، تناولوا كوبين من البندق يوميا لمدة 16 أسبوعا، وأظهرت النتائج حدوث زيادة فى تركيزات المغنيسيوم فى الدم مع ارتفاع مستويات فيتامين "هـ" فى البول.



وقال "أليكس ميشيلز"، الباحث فى "معهد لينوس بولينج" فى جامعة " أوريجون" الأمريكية:"تعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات التى ركزت على كبار السن فقط.. موضحا بقوله:" أردنا حل جزء من اللغز، هل يمكن للبندق تحسين الحالة الغذائية لكبار السن على وجه التحديد؟".



وأشار الباحثون إلى أن إنخفاض فى نسبة الجلوكوز والكوليسترول الضار، فضلًا عن زيادة في مستوى المغنيسيوم.. وتظهر النتائج أهمية إدراج البندق فى النظام الغذائى اليومي الصحي لزيادة مستويات فيتامين "هـ" والمغنيسيوم، هما من أكثر المغذيات الدقيقة، حيث يعد البندق مصدرا رائعا للدهون الصحية وعنصر النحاس وفيتامين" ب -6".