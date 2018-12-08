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الصحة
السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:19 ص

ألف حالة إصابة جديدة بفيروس "الإيدز" في البرتغال

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2426869

سجلت أكثر من ألف حالة جديدة للإصابة بفيروس نقص المناعة المكتسب "أتش.أي.في" العام الماضي في البرتغال.

وأفاد تقرير جديد بأن الأشخاص من سن 25 إلى 29 عاما هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس مرض الأيدز، كما سجلت 264 حالة وفاة العام الماضي بسبب فيروس الأيدز وبلغ متوسط العمر عند الوفاة 52 عاما.

وجاء في التقرير، وفقا لصحيفة "بورتوجال نيوز" البرتغالية، أنه بين عامي 1983 و2017 سجلت 58 ألف إصابة بفيروس "أتش.أي.في" في البرتغال نجم عنها 14 ألفا و500 حالة وفاة.

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