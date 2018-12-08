"القصبجي" و"الأطرش" و"الطويل" في معهد الموسيقى العربية غدًا

تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي حفلا في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح معهد الموسيقي العربية.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة متنوعة من عيون الطرب العربى لكبار الملحنين منها سماعى بياتى لإبراهيم العريان، موشح السمع والراح لمحمد القصبجي، لا مش انا اللى ابكى – اهون عليك – سكن الليل قصيدة سهرت لمحمد عبد الوهاب، غريبة منسية لكمال الطويل، دور قد ما احبك لمحمد عثمان، جمالك بيزيد فى عينيه لمحمد فوزي، ما قال لي وقلت له لفريد الأطرش.



يشار إلى أن فرقة التراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، القصيدة، الدور، الطقطوقة، المونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة.