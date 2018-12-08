اسكتلندا تحتفل بمرور 250 عاما على صدور الموسوعة البريطانية

يجري الاحتفال بمرور 250 عاما على صدور الموسوعة البريطانية "بريتانيكا" بتنظيم سلسلة من الفعاليات التي تنظمها المكتبة الاسكتلندية الوطنية في أدنبرة.



وكانت النسخ الأولى من الموسوعة، التي ذاع صيتها في أنحاء العالم، قد صدرت في البلدة القديمة في ادنبره، وهي من أفكار أحد عمال الطباعة الذي أراد أن ينتج كتابا معرفيا من جانب الاسكتلنديين ولهم.



وقد ظهرت الطبعة الأولى من الموسوعة على دفعات في الفترة بين ديسمبر عام 1768 وعام 1771، وفقا لصحيفة "هيرالد سكوتلاند" على الإنترنت، أما الأمر المدهش فهو أنه بعد 250 عاما، لا تزال عدة نسخ من الطبعة الأولى من الموسوعة البريطانية، متداولة.

