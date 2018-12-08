القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:17 ص

الدوري الإنجليزي | مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اون لاين YALLA SHOOT
11:48 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر مباراة ليفربول وبورنموث كورة اون لاين
11:40 م

مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر hd يوتيوب
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
الثقافة
السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:16 ص

حفلة لأوركسترا القاهرة على المسرح الكبير اليوم

حفلة لأوركسترا القاهرة
أ ش أ
dostor.org/2426866

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بعنوان "أصوات من الشمال"، بالتعاون مع سفارة الدنمارك في مصر، وبمشاركة مواطنيها المايسترو بيتر ايترب لارسين والسوبرانو جولي ميرا، مع عازف الفلوت مينا غبريال والباريتون رضا الوكيل، في الثامنة مساء اليوم السبت على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج جولة في أعمال الموسيقار الدنماركى الشهير كارل نيلسن منها خمسة قصائد، كونشيرتو الفلوت والأوركسترا والسيمفونية الثالثة.

يشار إلى أن كارل نيلسن مؤلف وقائد فرقة موسيقية وعازف كمان، ولد في 9 يونيو 1865 ويعد أحد أفضل الموسيقيين فى العالم خلال القرن العشرين، أثبت قدراته الموسيقية في سن مبكرة حيث شارك فى بداياته مع فرقة عسكرية قبل التحاقه بالمعهد الملكي بكوبنهاجن، عمل فى مجال التدريس بالأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى حتى وفاته، انعكست الصعوبات العديدة التى واجهها خلال حياته على مؤلفاته التي كتبها في الفترة من 1897 و1904، وضع العديد من الأعمال في مختلف القوالب الكلاسيكية منها السيمفونيات – الكونشيرتو – الأوبرا، وتعد مؤلفاته جزء أصيلا من التراث في الدنمارك، توفي في 3 أكتوبر عام 1931.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 3 أيام

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

منذ شهر

الكابتن.. حكايات إبراهيم عبدالمجيد مع الكرة: القراءة منعتني من الاحتراف

منذ أقل من شهرين

المتوهج.. يوسف إدريس فى حوار غير منشور: أنا رسول الكتابة.. وروايات نجيب محفوظ لا تعجبنى

منذ أقل من شهرين

أنيس الكبار.. يوسف القعيد: والدى كان يريدنى محاميًا لكننى خنته

منذ 4 شهر

بعد وفاة ناجي شاكر.. ما مصير الدمية "ريحانة"؟

الآن

تعرف على تفاصيل ألبوم نوال الزغبى قبل طرحه

"ترامب" يستعد لتعيين رئيس جديد للأركان

محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة اليوم

موعد مباراة برشلونة وإسبانيول والقنوات الناقلة

ads
الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

آخرها فيلم إباحى.. الجنس فوق الأهرامات

محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة اليوم

ألبومات الصور

مشيت الشتوية

اضحك متعقدهاش

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

كواليس انتحار فتاة خوفًا من الاغتصاب الجماعى فى السيدة زينب

شاهد| فيديو مثير للمصور الدنماركي صاحب الفيديو الإباحي فوق الهرم

آخرها فيلم إباحى.. الجنس فوق الأهرامات

محافظ الجيزة: بدء تطبيق منظومة الجمع السكنى للقمامة اليوم

كشكول

غداً..جامعة عين شمس تحتفل بمرور 75 عام على العلاقات المصرية الروسية

" اكتشاف المركبات الطبيعية ذات الفاعلية الحيوية من الكائنات الدقيقة" ورشة عمل بصيدلة عين شمس

نجوم الفن و الإعلام باحتفالية " كوني قوية " بجامعة عين شمس

ننشر أسماء المعاهد الفائزة بمسابقة أوائل الجيزة الإعدادية

نقيب المعلمين وإدارة الهرم تكرم طالبة لتصميمها شعار لمنتدى شباب العالم

الأمصار

زعيم إخوان الجزائر: تأجيل انتخابات الرئاسة تحقيق للمصلحة العامة

توجيهات حول رصد "أطفال اليمين المتطرف" في الرياض الألمانية

أنقرة تطالب واشنطن بالتخلي عن نقاط المراقبة في سوريا

رئيس الوزراء الفرنسي يطالب برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة‎

"حاميها حراميها".. برلماني عراقي يكشف تعرضه للسرقة داخل المجلس

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

امتحان اللغة الإنجليزية يطيح بعدد من كبار المسؤولين في الصين

عدد المسافرين جوًا في رومانيا من بين أعلى المعدلات أوروبيًا

خدمة "تاكسي" للنساء فقط في كوريا الجنوبية

مقالات الرأي
د-أحمد-الخميسى

​ أحمد خالد توفيق بين الدراويش والإخوان والمثقفين

المزيد
الصحة

علماء صينيون يطورون مادة لتجديد الجلد في حالات الحروق الواسعة

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎