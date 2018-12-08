ختام فعاليات مهرجان القيروان للشعر العربي غدًا

تختتم غدا الأحد، فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القيروان للشعر العربي التي ينظمها بيت الشعر في دار الثقافة بالقيروان في تونس، برعاية حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي.



ويحضر الختام كل من والي القيروان منير الحامدي، ووفد الشارقة المكون من عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، محمد القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة.



وافتتح المهرجان أمس الجمعة بكلمة لوالي القيروان أشاد فيها بالشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودوره البارز في دعم الشعراء والأدباء والمثقفين.



وأضاف الحامدي: "يشكل بيت الشعر فضاء للمبدعين العرب لتبادل تجاربهم وتقديم أفضل إبداعاتهم، كما كرس مهرجان القيروان للشعر العربي دورا مهما في النهوض بالتجارب الشعرية التونسية بمختلف توجهاتها، واطلاقها إلى الساحة الأدبية العربية والعالمية".



وتختتم فعاليات المهرجان، بقراءات للشعراء محمد صالح الغريسي، وهيبة قوية، علوش إدريس علوش، مصطفى ضية، مع عزف موسيقي، ويليها تكريم المشاركين من الشعراء.