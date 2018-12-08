امتحان اللغة الإنجليزية يطيح بعدد من كبار المسؤولين في الصين

أطاح اختبار اللغة الانجليزية في امتحانات القبول بالجامعة في الصين باثنين من كبار المسؤولين في مجال التعليم من منصبيهما، ويجري التحقيق مع اثنين آخرين فيما تمت معاقبة آخرين، كما تسبب في غضب عارم بين أوساط الطلبة وأولياء أمورهم، على خلفية اتهامات بأنه تم التلاعب بالدرجات في امتحانات الالتحاق بالجامعات الصينية.



وكانت السلطات في إقليم تشيجيانج بشرق الصين قد أجرت تحقيقا عقب احتجاجات عامة بشأن درجات امتحان اللغة الانجليزية، حيث اشتكى أولياء الأمور والطلاب من عدم النزاهة في طريقة احتساب الدرجات.



وأعلنت الحكومة الإقليمية، وفقا لصحيفة (تشاينا ديلي) الصينية على الانترنت، أن نتائج لجنة تحقيق توصلت إلى أن هناك "خطأ في صنع القرار" من الإدارة التعليمية بالاقليم، حيث تم التلاعب بدرجات العديد من الطلاب مما أدى إلى عدم الانصاف.



وقد وجه المسؤولون بحكومة المقاطعة وإدارة الامتحانات الاعتذار للطلبة وأولياء أمورهم فيما حدث من تلاعب في الدرجات في الامتحان الذي يحدد مصير المئات من الطلبة في الصين في مستقبل التعليم الجامعي.