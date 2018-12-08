بنك في هونج كونج يعين موظفين للتعامل مع مرضى خرف الشيخوخة

استعان فرع أحد البنوك العالمية في هونج كونج، بفريق عمل متخصص في التعامل مع مرضى الخرف وسط تسارع في شيخوخة السكان.



وسيكون البنك هو الأول من نوعه في الإقليم الذي يدشن هذه الخطوة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون في إدارة شؤونهم المالية.



وتأتي هذه الخطوة، وفقا لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) في هونج كونج، بعد ما أظهر مسح بأن العديد من الناس يعانون خلال التعامل مع أمورهم المالية مثل معالجة معلومات الحساب وتذكر كلمات المرور.