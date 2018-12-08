القاهرة : السبت 08 ديسمبر 2018
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اقتصاد
السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:14 ص

بنك في هونج كونج يعين موظفين للتعامل مع مرضى خرف الشيخوخة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2426861

استعان فرع أحد البنوك العالمية في هونج كونج، بفريق عمل متخصص في التعامل مع مرضى الخرف وسط تسارع في شيخوخة السكان.

وسيكون البنك هو الأول من نوعه في الإقليم الذي يدشن هذه الخطوة لمساعدة الأشخاص الذين يعانون في إدارة شؤونهم المالية.

وتأتي هذه الخطوة، وفقا لصحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) في هونج كونج، بعد ما أظهر مسح بأن العديد من الناس يعانون خلال التعامل مع أمورهم المالية مثل معالجة معلومات الحساب وتذكر كلمات المرور.

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