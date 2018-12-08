عدد المسافرين جوًا في رومانيا من بين أعلى المعدلات أوروبيًا

ازداد عدد المسافرين جوا من المطارات الرومانية وإليها بنسبة 18.4% على أساس سنوي إلى 17.9 مليون في عام 2017 وهي واحدة من أعلى معدلات النمو في الاتحاد الأوروبي.



وأفادت الأرقام الصادرة عن معهد الإحصاء الأوروبي (يوروستات) بأن سلوفاكيا ولكسمبورج وبلغاريا واستونيا والتشيك سجلت معدلات نمو عالية في أعداد ركاب الطائرات، وإجمالا زاد عدد الركاب عبر النقل الجوي في الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.3على أساس سنوي إلى 1.04مليار راكب.



وجاء في الأرقام، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن مطار هيثرو في لندن لا يزال هو أكثر المطارات بالاتحاد الأوروبي ازدحاما بحركة الركاب يليه شارل ديجول في باريس ثم سخيبول في أمستردام.