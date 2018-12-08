خدمة "تاكسي" للنساء فقط في كوريا الجنوبية

تنطلق خدمة جديدة لحافلات الأجرة "التاكسي" في العاصمة الكورية الجنوبية سول مخصصة للنساء فقط مع نهاية العام الجاري، بهدف توفير عنصر الأمان للجنس الناعم والتغلب على مشكلة التحرش والاعتداء في سيارات الأجرة.



وبجانب خدمة التاكسي للنساء فقط التي تقودها أيضا سائقات من النساء، سيجري توفير خدمة التاكسي بالطلب لمنع سائقي التاكسي من رفض توصيل الركاب في الشوارع.



وذكرت حكومة العاصمة سول أنه سيجري تطبيق هذه الخدمات الجديدة خلال ديسمبر الجاري على أن يسمح للأطفال حتى سن 13 عاما فقط بركوب تاكسي النساء.



وستعمل هذه السيارات من خلال الحجز وستزود بشواحن للهواتف الذكية وزجاجات مياه ومعطرات الجو للنساء مجانا بجانب تشغيل موسيقى كلاسيكية خلال الرحلة.