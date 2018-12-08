السبت 08/ديسمبر/2018 - 08:04 ص
البابا تواضروس يترأس القداس الألهى من دير الأنبا برسوم العريان
مونيكا جرجس-تريزة شنودة
dostor.org/2426842
يزور قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، إيبارشية حلوان والمعصرة.
ومن المقرر أن تبدأ زيارة البابا الرعوية لإيبارشية حلوان بترأس القداس الإلهي بدير القديس الأنبا برسوم العريان بالمعصرة صباح اليوم السبت، بحضور الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية وكهنة كنائسها.
وعقب انتهاء القداس الإلهي سوف يقوم البابا تواضروس بجولة داخل دير الأنبا برسوم العريان لتفقد المشروعات الاقتصادية التابعة للدير، والتي أقيمت برعاية أسقف الإيبارشية.