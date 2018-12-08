محامى ترامب السابق يواجه السجن بسبب رشوة "الممثلة الإباحية"

طالب الإدعاء الاتحادي في مانهاتن، بسجن مايكل كوهين، المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بسبب دفع رشوة لممثلة أفلام إباحية نيابة عن ترامب والتهرب الضريبي.



وأقر "كوهين" بالاتهامات في أغسطس الماضي، ويتعاون في التحقيق الذي يجريه المحقق الأمريكي الخاص، روبرت مولر، في تواطؤ محتمل بين روسيا وحملة ترامب الانتخابية عام 2016.



إلى ذلك، كشف المحقّق الخاص روبرت مولر في مذكرة قدّمها للمحكمة، أنّ مسؤولًا روسيًّا عرض على حملة الرئيس دونالد ترامب "التعاون على مستوى حكومي" في نوفمبر 2015، أي قبل وقت طويل من الاتصالات المعلنة بين الجانبين.



وقال المحقّق الخاص في قضيّة التدخّل الروسي في الانتخابات الأمريكية، إنّ المسؤول الروسي الرفيع المستوى الذي لم يكشف عن هويته قدّم العرض إلى محامي ترامب الخاص مايكل كوهين، واقترح عقد اجتماع بين المرشّح ترامب في ذلك الوقت والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأضاف في مذكّرته: "أبلغ الشخص كوهين أنّ اجتماعًا كهذا قد يكون له تأثير "غير اعتيادي ليس فقط في السياسة لكن أيضًا في الجانب التجاري على حدّ سواء".